قبيلة شمر البوليل تدعو لدعم المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي ومرتزقتهما

الحسكة _ اسماعيل مطر:

أصدرت قبيلة شمر البوليل بياناً تناشد جميع أبناء القبائل والعشائر السورية بالوقوف صفا واحدا مع أبناء قبيلة طي في الجزيرة السورية في الحسكة والقامشلي، والعمل على تفعيل دور المقاومة الشعبية بوتيرة عالية في الوقت الحالي في شرقي نهر الفرات ودعمها بالمال والرجال والسلاح لأنها هي التي سوف تطرد المحتل الأجنبي بكل تسمياته الأمريكي والفرنسي والتركي (وأدواتهم من عناصر ميليشيا قسد ومن معهم من الذين باعوا ضميرهم وارتهنوا للمحتل).

وأضاف البيان، الذي أصدره الشيخ أحمد الموح الشمري شيخ قبيلة شمر البوليل، إن الإعتداءات الآثمة والمستمرة على بعض رموز أبناء قبيلة طي هو اعتداء على أبناء العشائر السورية ، ونعلن وبشكل كامل وصريح وقوفنا الكامل بكل مانملك من الرجال والمال والعتاد مع أهلنا في قبيلة طي بالجزيرة السورية.

وأكد البيان مجدداً على وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في مواصلة الحرب على الارهاب، وتأمين الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية، وأضاف: كلنا أبناء القبائل والعشائر السورية جنود أوفياء خلف قيادة القائد المفدى بشار الأسد.