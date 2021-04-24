قداديس وصلوات وحملة تبرع بالدم إحياء لذكرى جريمة الإبادة الأرمنية

حلب – معن الغادري

إحياء للذكرى السادسة بعد المئة لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق أبناء الشعب الأرمني أقامت الطوائف الأرمنية بحلب اليوم القداديس والصلوات في الكنائس .

وبحضور حشد كبير من أهالي الطائفة وأهالي حلب تم وضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الإبادة الأرمنية .

شارك بعدها رؤساء الطوائف الأرمنية الأرثوذوكس والكاثوليك والبروتستانت والقنصل الأرميني بحلب بحملة التبرع بالدم في صالة كنيسة السيدة العذراء للأرمن الأرثوذكس في حي الفيلات .

وفي تصريح للإعلاميين بين المطران ماسيس زوبويان مطران الأرمن الأرثوذوكس بحلب أن حملة التبرع بالدم هي للتذكير بالإبادة التي ارتكبها المجرم العثماني بحق الشعب الأرمني قبل 106 أعوام وبالشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل قضية شعبهم ، مؤكداً أن الشعب الأرمني سيواصل نضاله والدفاع عن قضيته حتى الاعتراف بالإبادة الأرمنية من كل دول العالم

من جهته أشار القس هاروتيون سليميان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت بحلب أن العالم الحر يستذكر اليوم جريمة الإبادة الأرمنية التي ارتكبها المجرم العثماني، مؤكداً أن الأرمن في سورية متشبث ومتجذره بأرضه ومتمسك بقيمه الوطنية وسيدافع بكل إيمان وإرادة ضد المحتل التركي وكل الغزاة حتى تطهير سورية من دنس المحتلين والإرهابيين .

ولفت المطران بطرس مراياتي مطران الأرمن الكاثوليك بحلب إلى وحدة الدم السوري الأرمني الذي يبذله أبناء الوطن لحمايته وأضاف: نحن شركاء مع شهدائنا في التضحية بدمائنا وأرواحنا من أجل سورية وجيشها البطل.

وعبر عدد من المشاركين في الصلوات واقداديس وبحملة التبرع بالدم عن إيمانهم بأن الحق سينتصر وأن العالم سينصف قضيتهم ، مؤكدين أن سورية بإيمان شعبها وقوة جيشها وحكمة وشجاعة السيد الرئيس بشار الأسد ستنتصر على اعدائها وأن المجرم العثماني التركي سيندحر عاجلاً أم آجلاً .