دفعة أولى.. 150 ألف جرعة من لقاحات كورونا من الصين إلى سورية

تسلمت سورية اليوم 150 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا مقدمة من جمهورية الصين الشعبية. وبعد توقيع مذكرة استلام اللقاحات في مطار دمشق الدولي بين وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في كلمة له أن مبادرة جمهورية الصين الشعبية وتتضمن 150 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد19 تعكس عمق ومتانة الصداقة الصينية السورية مثمناً جهود الصين في احتواء الجائحة وتطوير لقاحات مضادة للفيروس الأمر الذي يعتبر خطوة علمية مهمة ومساهمة كبيرة للإنسانية.

وأعرب الوزير الغباش عن شكره لما قدمته وتقدمه الصين من دعم لسورية ومساعدتها في احتواء الوباء والحد من آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية سواء بتخصيص إمدادات طبية أو خبرات علمية واليوم لقاحات ولا سيما في ظل الظروف التي تواجهها البلاد بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وفي كلمة مماثلة بين السفير الصيني بدمشق فنغ بياو أن وصول الدفعة الأولى من اللقاحات الصينية يعكس المشاعر الطيبة التي تكنها حكومة بلاده وشعبه لسورية ويسجل صفحة جديدة للتعاون السوري الصيني في مكافحة الجائحة وقال: “نحن على ثقة أن اللقاح الصيني سيساعد سورية في تحصين دفاعها ضد الوباء”.

ولفت السفير الصيني إلى أن معدل حدوث آثار جانبية شديدة للقاح الصيني لم يتجاوز الواحد بالمليون وهو معدل أقل بكثير من لقاح الإنفلونزا العادية لذلك هو أمن للغاية وأجازته عشرات الدول مؤكداً دعم بلاده للتعاون الدولي والمساواة بين كل الدول فيما يخص الحصول على اللقاح.

ورداً على أسئلة الصحفيين بين وزير الصحة أن اللقاح الصيني تجاوز مراحل التجريب الثلاث وأثبت فعاليته ومأمونيته بكثير من دول العالم، موضحاً أن عملية التلقيح ستبدأ للكوادر الطبية كما في دول العالم ثم سنتجه إلى المواطنين وخاصة كبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة وسيتم تنظيم طلب استخدام اللقاح عبر منصة إلكترونية سيعلن عنها قريباً حتى يكون التوزيع عادلاً وللمستحقين.

بدوره أشار السفير الصيني إلى وجود دفعة ثانية ستصل إلى سورية من الصليب الأحمر الصيني تتضمن 150 ألف جرعة.

حضر تسلم اللقاحات الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين.

وكانت وزارة الصحة تسلمت أمس الجمعة 203 آلاف جرعة لقاح كورونا وهي الدفعة الأولى من المنصة العالمية كوفاكس.