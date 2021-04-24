30 نقطة لمراقبة  أسراب الجراد

حمص – صديق محمد

اتخذت مديرية زراعة حمص الإجراءات اللازمة للتصدي لمجموعات الجراد، حيث تم تشكيل لجنة مختصة للمتابعة وتخصيص غرفة عمليات تم ربطها مع نقاط مراقبة موزعة على المناطق الحدودية للمحافظة في مناطق تدمر والقريتين والمركز الشرقي والمخرم (حوالي 30 نقطة مراقبة) للتحري والتقصي عن أسراب الجراد وضمن شبكة اتصال مع غرفة العمليات.

وذكر مدير زراعة حمص المهندس محمد نزيه الرفاعي أنه تم تجهيز جرارات المكافحة مع مرشات وجهاز رش ميكروني محمول على بيك اب وأجهزة ظهرية سولو مع المبيدات اللازمة السائلة والزيتية في عملية المكافحة وإرسالها إلى المواقع، كما تم القيام بجولة ميدانية إلى تدمر مواقع البيارات والتليلة، حيث لوحظ تواجد الجراد ضمن مجموعات غير ثابتة وتمت عمليات المكافحة مباشرة في مواقع البيارات الغربية وموقع أبو الفوارس للقضاء على هذه المجموعات ومنع وصولها إلى الأراضي الزراعية وخاصة حقول القمح، مؤكداً أنه لا توجد أية أضرار في الأراضي.