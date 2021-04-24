4 طلبات ترشّح جديدة إلى منصب رئيس الجمهورية ترفع الطلبات إلى 18

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ أن المجلس تلقى اليوم أربعة كتب جديدة من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم أحمد هيثم أحمد المكاري ودعد مبارك قنوع ومحمد كاميران محمد جميل ميرخان وحسين محمد طيجان طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 18.

وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021.