الجراد يصل دمشق عابراً

دمشق- ميس بركات

نفى معاون مدير الوقاية في وزارة الزراعة المهندس حازم الزيلع وجود أي أضرار لمجموعات الجراد التي وصلت منذ قليل إلى مدينة دمشق، مشيراً إلى أن هذه المجموعات وصلت إلى منطقتي العباسين والمزة، وسارعت فرق المكافحة إلى المناطق المذكورة لمكافحتها.

وأكد الزيلع أن مسار الرياح والغذاء النباتي هما من يتحكمان بتحرك الجراد، وأن المجموعات التي قدمت إلى دمشق ناضجة جنسياً وتغذيتها قليلة وتبحث عن أماكن بعيدة عن المدينة، لوضع بيوضها فيها، لافتاً إلى أن الجراد وصل إلى القنيطرة والسويداء ودرعا، وفرق المكافحة تتعامل مع الموضوع.

ودعا معاون مدير الوقاية المواطنين إلى توخي الحذر في التعامل مع هذا الموضوع، وألا يُثار بشكل يبث الرعب والذعر في النفوس، إذ يوجد فرق بين التخوّف والضرر.

وبحسب مشاهدات وزارة الزراعة لا يوجد ضرر يذكر في المناطق التي حطّت فيها هذه المجموعات، ولا يمكن تسميتها بأسراب، كون السرب يمتد إلى الكيلومترات ويتضمن 40- 80 مليون حشرة، وتوقع الزيلع أن تحطّ هذه المجموعات أكثر من يوم في مدينة دمشق، لأن الأسراب لا زالت تأتي من منطقة البحر الأحمر الذي يشكل البؤرة الأساسية لها.