تعيين جميع المهندسين الخريجين مطلب يستدعي الاهتمام

اللاذقية- سومر إبراهيم

أصبح تعيين خريجي كليات الهندسة يسلك مسار الطلب الالكتروني المبرمج، ويتم التفاضل فيما بينهم بحسب الشاغر والأفضلية والأقدمية والمعدل، فبعد أن كان المهندس يباشر عمله بعد التخرج ضمن الدوائر الحكومية بما يتناسب مع تخصصه الدراسي، اعتمدت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً برامج للتفاضل بينهم مسؤولة عن فرز خريجي كليات الهندسة وفق احتياجات الوزارات والجهات المعنية بعمل هؤلاء الخريجين، وبسبب تراجع جبهات العمل، بالنظر للظروف التي يمر بها القطر، يحصل تباطؤ في التعيين، وآخر إعلان لرئاسة الوزراء كان منذ فترة لخريجي 2017- 2018- 2019 لمن يريد المشاركة في مفاضلة الفرز.

المهندس حاتم حاتم نقيب المهندسين في اللاذقية قال لـ “البعث”: في المؤتمر العام للنقابة الذي جرى مؤخراً، تقدمت مطالبات ملحة لتعيين كافة الخريجين، وأعتقد أن النقابة المركزية تتابع الموضوع بشكل حثيث، وأوضح بأن أولوية التوظيف تعتمد على المعدل واحتياجات العمل، وأضاف: في حل مشكلة الخريجين وغيرها من المشاكل، هناك ظرف استثنائي وغير عادي يمر به البلد، وإلا فنحن بحاجة إلى خطة شاملة تراعى فيها الاحتياجات الحقيقية لمواقع العمل، وتوزيعها على جهات التعيين بدقة، كلاً حسب الحاجة إلى هذا الاختصاص أو ذاك، وهذا يستدعي بالضرورة دراسة أعداد الخريجين سنوياً بما يغطي الاحتياج الفعلي، بحيث لا يكون هناك فائضاً لا يعمل، وهذا يأتي من دراسة دقيقة لمعدلات الدخول إلى الجامعة استناداً إلى احتياجات العمل، وعلى أساسه يأخذ كل موقع حاجته، سواء في المجال الهندسي، أو الطبي، أو الزراعي، أو التعليمي، أو غيرها، وأيضاً الاهتمام بالمعاهد المتوسطة التقانية والزراعية والهندسية والتجارية وغيرها.