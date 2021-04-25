لا وجود لأسراب الجراد بالقنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

اتخذت مديرية الزراعة في محافظة القنيطرة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أسراب الجراد، مؤكدة عدم تسجيل وجود أية أسراب للجراد في كل أراضي المحافظة.

وأوضح المهندس أحمد ذيب مدير الزراعة أن المديرية، بالتعاون مع اتحاد الفلاحين والوحدات الإدارية، شكّلت فرقتين جوالتين في ريفي المحافظة الجنوبي والشمالي، إضافة لغرفة طوارىء في مديرية الزراعة، وتم تجهيز الآليات والمرشات والجرارات، وتوفير كميات كافية من الأدوية والمبيدات القاتلة للجراد.

وأشار ذيب إلى أنه تم توجيه الوحدات الإرشادية للتواصل مع الفلاحين، والإبلاغ عن أية مشاهدات لأسراب الجراد، ليصار إلى مكافحتها، إضافة إلى التنسيق مع الوحدات الإدارية لتجهيز آليات الرش الخاصة بها للاستعانة بها في حال الحاجة لها، كما تم التنسيق مع مديرية زراعة درعا للتعاون فيما يخص مكافحة الجراد.