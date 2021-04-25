حلب- البعث

طلب محافظ حلب حسين دياب من الوحدات الإدارية في الريف معالجة المكبات العشوائية، وترحيل القمامة والأنقاض المتواجدة في عدد من المحاور، وضمن التجمعات السكنية وعلى أطرافها، إلى المقلب الوسيط، ومن ثم إلى المطمر النهائي الذي يبعد نحو 12 كم جنوب السفيرة.

ودعا دياب خلال جولته التفقّدية على مناطق: السفيرة وتل حاصل وتل عرن في الريف الشرقي، إلى النهوض بالواقع الخدمي والحفاظ على البيئة، مشدداً على ضرورة ترحيل الأنقاض والقمامة، وتسريع وتائر إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين والمزارعين.

من جانبه أوضح رئيس مجلس مدينة السفيرة أن كميات الأنقاض والقمامة التي تم ترحيلها خلال اليومين الماضيين بلغت نحو /700/ متر مكعب، ويتواصل العمل لترحيل الكميات المتبقية بالتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية.

وكان المحافظ تفقّد الأسواق التجارية في مدينتي السفيرة والواحة شرق حلب، وذلك في ضوء تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وشدد خلال لقائه أصحاب المحال التجارية والمواد الغذائية، ومحلات الخضار والفواكه، وعناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على أهمية تطبيق أحكام المرسوم الجديد كونه يساهم في الحد من المخالفات التموينية، وارتفاع الأسعار، ويكفل حماية التاجر والمستهلك معاً، كما تفقّد “صالة السورية للتجارة” في مدينة السفيرة، واطلع على مدى توفر المواد الأساسية فيها.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري أن المديرية نظمت /24/ ضبطاً تموينياً في منطقة السفيرة منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن، شملت بعض الأفران، والمتاجرين بالوقود.