الاحتلال يغلق مجال الصيد كليّاً في بحر قطاع غزة المحاصر

شدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم إجراءات حصاره الجائر على قطاع غزة، وفرض حصاراً بحرياً كاملاً عليه، وأغلق منطقة الصيد البحري في القطاع بشكل كامل، ما يحرم آلاف الصيادين الفلسطينيين من ممارسة عملهم وكسب رزقهم.

كما جددت قوات الاحتلال استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق خزاعة وخان يونس جنوب القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ستة فلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدة بيت حنينا في القدس المحتلة واعتقلت ستة فلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية مسحة غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية وقامت بتجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين. وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات وادي الشامي شمال غرب القرية وقامت بتجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لتوسعة مستوطنة مقامة في المنطقة كما اقتحمت اليوم قريتي دير قديس ونعلين غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات القريتين وقامت بتجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين المزروعة بأشجار الزيتون بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

الى ذلك جدد عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. وذكرت وكالة وفا أن 72 مستوطناً اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وشدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم إجراءات حصاره الجائر على قطاع غزة وفرض حصاراً بحرياً كاملاً عليه. وذكرت وكالة معاً أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة الصيد البحري في القطاع بشكل كامل ابتداء من صباح اليوم ما يحرم آلاف الصيادين الفلسطينيين من ممارسة عملهم وكسب رزقهم.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي للعام الخامس عشر حصاراً برياً وبحرياً متواصلاً على القطاع وتتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد.

كما جددت قوات الاحتلال استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق خزاعة وخان يونس جنوب القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.