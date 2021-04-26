بعد تصريحات ريحانية.. هل فقد نادي الاتحاد جاذبيته للنجوم؟

حلب- محمود جنيد

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأول بصدى تصريح نسب إلى لاعب فريق الاتحاد الصاعد محمد ريحانية، ليطعن ريحانية بولائه لناديه الذي صرح برغبته بالرحيل عنه، ويوصم بالتكبر، ويوصف بالابن العاق للمدرسة الحمراء.

ريحانية في حديث لـ “البعث” نفى بأنه أكد رغبته بالرحيل عن نادي الاتحاد، موضحاً بأنه يفكر بوجهة أخرى لناد يمتلك ثقافة الفوز، ويجنح للبطولات، وذلك من باب التذكير بأن نادي الاتحاد نادي البطولات، وثقافة الانتصار متجذرة فيه عبر تاريخه الحافل.

وشدد لاعب منتخبنا الوطني الأول الواعد بأنه لم يسىء بحديثه لنادي الاتحاد أو جمهوره، بل انتقد غياب التعاون (الأنانية) بين اللاعبين في الخط الأمامي، والرعونة في إنهاء الهجمة وترجمة ما تيسر من فرص إلى أهداف، وهي مشكلة الفريق هذا الموسم.

وختم ريحانية حديثه بالاعتذار من جمهور الاتحاد، مؤكداً بأن هذا الجمهور، تلك القلعة الرياضية لها فضل كبير عليه، ولا يليق بها سوى الأمجاد والبطولات.