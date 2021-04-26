ثلاث ميداليات آسيوية للأثقال.. والتأهل الأولمبي شبه مضمون

أحرز لاعب منتخبنا الوطني في رفع الأثقال معن أسعد ثلاث ميداليات فضية في بطولة آسيا التي أقيمت في أوزبكستان، والتي تعد إحدى مراحل التأهل إلى اولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

أسعد تمكن خلال المنافسات التي جرت ظهر أمس من احتلال المركز الثاني في وزن+ ١٠٩ كغ، مسجلاً ١٩٥ كغ في الخطف، و٢٣٨ كغ في النتر، و٤٣٢ كغ في المجموع العام .

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي محمد الحايك بيّن لـ “البعث” أن ما حققه الرباع أسعد يعد إنجازاً مميزاً في ظل قوة البطولة الآسيوية التي تجمع أقوى أبطال القارة الصفراء من مختلف الدول.

وأشار الحايك إلى أن ما فصل بطلنا أسعد عن الميدالية الذهبية هو 2 كيلوغرام فقط، ما يدل على التقارب في المستوى، وقوة المنافسة في البطولة، كاشفاً أن فترة التحضير للمشاركة فيها كانت مثالية بالنسبة للاعب، حيث تم توفير معسكر داخلي دائم له، ومتنقل بين محافظات: (دمشق، حماة، اللاذقية)، وحضرت خلاله كل المتطلبات اللوجستية اللازمة، كما تم تأمين معسكر خارجي له، إلا أن الجهاز الفني والمدرب فضّلا الاستمرار في معسكر داخلي في هذه الفترة.

وحول إمكانية التأهل إلى الاولمبياد، كشف الحايك أن أسعد ضمن بنسبة كبيرة تواجده في الحدث الأولمبي بسبب نتائجه الجيدة في البطولات التي شارك فيها، لكن هذا الأمر لن يتم حسمه قبل شهر حزيران المقبل، وذلك بعد نهاية كل البطولات القارية المؤهلة، وجمع النقاط لكل أبطال القارات.

أما عن مشاركة الرباع الآخر مؤيد النجار في منافسات الوزن ذاته ضمن البطولة فأكد الحايك أن النجار حقق المطلوب منه بعد أن تصدر لاعبي مجموعته التي تعد رديفة للاعبي المستوى الأول، ما يدل على جاهزية هذا البطل الشاب للمنافسة مستقبلاً على الميداليات، حيث سيتم توفير ظروف تحضير لائقة له في الفترة المقبلة.

مؤيد البش