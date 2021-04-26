فصائل شعبية تستهدف حاجزاً لعملاء “قسد” على طريق الهول

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا (قسد)، المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، في هجوم نفذته فصائل شعبية على أحد حواجز الميليشيا المسلحة على طريق الهول بريف الحسكة الجنوبي.

وتحدثت مصادر أهلية أنه تم “استهداف حاجز مسلح لميليشيا قسد على طريق عام الحسكة الهول ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا المتواجدين على الحاجز”. وأشارت إلى أن “الميليشيا فرضت على الفور طوقاً أمنياً حول مكان الهجوم واستقدمت تعزيزات من مسلحيها”.

وتأخذ الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا (قسد) منحى تصاعدياً منذ عدة أشهر قتل خلالها العشرات من مسلحيها في مناطق انتشارها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة.

في الأثناء، واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جرائمهم ضد الأهالي في مناطق انتشارهم وأقدموا اليوم على اختطاف امرأة في قرية ميدانا بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر أهلية أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي مما يسمى (فرقة الحمزة) شنوا حملة مداهمات في قرية ميدانا بمنطقة عفرين بريف حلب واختطفوا امرأة واقتادوها الى جهة مجهولة. وأشارت المصادر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي قاموا بإطلاق النار بكثافة وبشكل عشوائي بقصد ترويع الأهالي في سياق مواصلة التضييق عليهم وإجبارهم على ترك منازلهم تمهيداً للاستيلاء عليها واستملاكها بوثائق مزورة كما حدث في عدد من قرى المنطقة.

وشن مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى (الجيش الوطني) في الثالث عشر من الشهر الجاري حملة مداهمات لمنازل المواطنين في ناحية جنديرس بمنطقة عفرين وأقدموا على اختطاف امرأتين إحداهما مسنة واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

استشهاد عنصر من فوج إطفاء درعا بنيران إرهابيين

في الأثناء، استشهد أحد عناصر فوج إطفاء درعا بنيران إرهابيين على الطريق بين بلدتي أم المياذن والنعيمة بريف درعا الشرقي.

وذكر مصدر في فوج الإطفاء أن إرهابيين أطلقوا النار على أحد عناصر الفوج عند جسر النعيمة أثناء توجهه إلى بلدته بأم المياذن بالريف الشرقي ما أدى إلى استشهاده على الفور.