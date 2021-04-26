كلوي تشاو تفوز بجائزة أوسكار أفضل إخراج

باتت كلويه جاو، أول امرأة غير بيضاء تحصل على أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها “نومادلاند” الذي يتناول “سكان المقطورات” الأميركيين الذين يعيشون على الطرقات بعدما فقدوا كل شيء في أزمة “الرهن العقاري”، وهو الفيلم الأوفر حظاً للفوز في هذه النسخة الثالثة والتسعين من الأوسكار. وقبل جاو، سبق لامرأة واحدة أن فازت بهذه الجائزة المهمّة، هي كاثرين بيغيلو عن “ذي هورت لوكر” العام 2010.

“نومادلاند” هو الفيلم الثالث لجاو البالغة 39 عاماً، وهو فيلم درامي “شبه خيالي”، عن مجموعة من قاطني الشاحنات في أمريكا، إبان فترة الركود والذين يتنقلون من عمل إلى آخر في مساعٍ صعبة لكسب العيش.

وقالت كلويه جاو للحضور المحدود في حفلة توزيع الأوسكار في لوس أنجلوس: “لطالما وجدت طيبة في الناس الذين التقيتهم أينما كنت في العالم”. وأكدت: “أهدي هذه الجائزة إلى كل الذين لديهم الإيمان والشجاعة للتمسك بطيبتهم وبطيبة الآخرين مهما كان القيام بذلك صعباً”.

ولدت جاو تينغ، في عائلة صينية ثرية وغادرت الصين في سن المراهقة لتنتقل إلى مدرسة داخلية بريطانية قبل أن تنهي دراستها في لوس أنجلوس ونيويورك، وأغرمت سريعاً بأرياف الولايات المتحدة الفسيحة، ويشكل فيلم “نومادلاند” رسالة حب إلى هذه المناطق.