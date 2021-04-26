لجنة دعم الشعب الفلسطيني تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد ثقتها بانتصار الحق الفلسطيني

أدانت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني بشدة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتـلة، العاصمة الأبدية للشعب العربي الفلسطيني، واعتقال العشرات منهم وزجهم في سجون العدو إلى جانب عشرات الآلاف من المناضلين الفلسطينيين الرافضين لاستمرار الاحتلال الصهيوني فوق ارض آبائهم والجدود.

وفي بيان تلقت “البعث” نسخة منه أكدت اللجنة ثقتها بانتصار الحق الفلسطيني الذي أقرته عشرات القرارات الدولية، مبينة أن شعباً يتعلم أبناؤه لغة المقاومة في لحظة الولادة لا بد أن يكون النصر حليفه مهما غلت التضحيات.

وناشد رئيس اللجنة الدكتور صابر فلحوط المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان وجميع المناضلين دفاعاً عن سيادة الشعوب على قرارها الوطني بدعم الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه من بحرها إلى نهرها، وإنهاء آخر بؤرة استعمارية في العالم، وهي الاحتلال الاستيطاني الصهيوني في فلسطين.