26, نيسان, 2021 - 6:35 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

لجنة دعم الشعب الفلسطيني تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد ثقتها بانتصار الحق الفلسطيني

أخبار صحيفة البعث    4

أدانت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني بشدة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتـلة، العاصمة الأبدية للشعب العربي الفلسطيني، واعتقال العشرات منهم وزجهم في سجون العدو إلى جانب عشرات الآلاف من المناضلين الفلسطينيين الرافضين لاستمرار الاحتلال الصهيوني فوق ارض آبائهم والجدود.

وفي بيان تلقت “البعث” نسخة منه أكدت اللجنة ثقتها بانتصار الحق الفلسطيني الذي أقرته عشرات القرارات الدولية، مبينة أن شعباً يتعلم أبناؤه لغة المقاومة في لحظة الولادة لا بد أن يكون النصر حليفه مهما غلت التضحيات.

وناشد رئيس اللجنة الدكتور صابر فلحوط المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان وجميع المناضلين دفاعاً عن سيادة الشعوب على قرارها الوطني بدعم الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه من بحرها إلى نهرها، وإنهاء آخر بؤرة استعمارية في العالم، وهي الاحتلال الاستيطاني الصهيوني في فلسطين.

وختمت اللجنة بيانها بتأكيد ثقتها بانتصار الحق الفلسطيني، التي أقرتها عشرات القرارات الدولية، ووجهت تحية الإجلال والإكبار للأهل الصامدين في القدس، مقدمين ضريبة الدم الطهور من أجل قضية الأمة العربية – فلسطين، مؤكدة أن شعباً يتعلم أبناؤه لغة المقاومة في لحظة الولادة لابد أن يكون النصر بعض هداياهم لأمتهم مهما ارتفع منسوب نهر الدم والتضحيات..
وأصيب مئات الفلسطينيين واعتقل عشرات آخرون خلال الأيام الماضية جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وباقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، التي خرج أهلها في مظاهرات حاشدة نصرة للقدس في وجه اعتداءات الاحتلال الممنهجة لتنفيذ مخططه لتهويدها وتهجير الفلسطينيين منها.

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