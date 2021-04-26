30 مليون بيضة مائدة على إيقاع التكامل بين الدواجن والأعلاف

دمشق- ميس بركات

أكد حسان قطنا وزير الزراعة على أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة العامة للدواجن، وضرورة تحقيق التكامل بينها وبين مؤسسة الأعلاف، ولفت قطنا خلال اجتماعه مع مجلس إدارة المؤسسة إلى ضرورة وضع رؤية لتطوير قطاع الدواجن، والمساهمة في تنظيمه، بما يساهم في تحسين الإنتاج، وتحقيق التوازن في السوق بالنسبة للأسعار، وتقديم المقترحات اللازمة لإعادة المداجن المتوقفة في القطاع الخاص إلى العملية الإنتاجية.

كما ناقش مجلس الإدارة واقع عمل المؤسسة، وسبل تطوير عملها، والخطة الإنتاجية المقترحة للمؤسسة للعام القادم، وبيّن سراج خضر مدير عام المؤسسة أن إنتاج الدواجن خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 30 مليون بيضة مائدة، و200 طن فروج مذبوح ومنظف، و100 ألف صوص فروج، و400 ألف صوص بياض، لافتاً إلى أن خطة المؤسسة لهذا العام هي إنتاج 100 مليون بيضة مائدة، و600 طن فروج مذبوح، و2.5 مليون صوص فروج، ومليون صوص بياض.