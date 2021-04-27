الحرارة توالي انخفاضها والأجواء ربيعية معتدلة

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية كما يبقى الجو سديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والبادية مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المناطق الجبلية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 60 كم/ سا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2-5 درجات ويبقى الجو ربيعياً معتدلاً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويستمر سديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والبادية.