الخارجية الكازاخستانية: الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية ربما تجري في الصيف المقبل

ذكر المكتب الصحفي بوزارة خارجية كازاخستان أن الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية في العاصمة نور سلطان قد تجري في الصيف المقبل لكن كل شيء سيرتبط بالوضع الوبائي والصحي المرتبط بفيروس كورونا.

وقال ممثل المكتب الصحفي في حديث لوكالة نوفوستي.. “قطعاً لن تجري أي لقاءات في أيار المقبل.. ومن المتوقع أن يتم ذلك في الصيف لكن كل شيء سيعتمد على الوضع الصحي والوبائي في البلاد”.

وجددت الدول الضامنة لعملية أستانا في البيان الختامي للقاء الخامس عشر لصيغة أستانا الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يومي ال 16 وال 17 من شباط الماضي تأكيد التزامها القوي بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مشددة على ضرورة احترام هذه المبادئ عالمياً والالتزام بها إضافة إلى استمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية في سورية