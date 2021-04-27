العدو الحيوي كبديل للمبيدات والحصول على منتج نظيف

حمص – عادل الأحمد

أطلقت مديرية زراعة حمص الدفعة الأولى من الطفيل تريكو غراماً والمفترس أسد المن في البيوت المحمية المزروعة بالبندورة بقرى المصيدة ونعرة والشبرونية لمكافحة آفة توتا أبسلوتا المدمرة لمحصول البندورة.

وقالت مصادر دائرة الوقاية في مديرية زراعة حمص: إن الهدف من الخطوة التقليل من الاستخدام العشوائي للمبيدات وتخفيف تكاليف الإنتاج على المزارعين، وهي تستخدم لأول مرة لمكافحة هذه الآفة في البيوت المحمية، وتمت متابعة الإطلاق وفق البرنامج المخصص لمكافحة هذه الآفة في البيوت المحمية كل 10 أيام، مع أخذ القراءات الدورية وتزويد المزارعين لاستخدام المكافحة الحيوية سواء بالمفترسات أو الطفيليات الممرضات مثل التريكوديرما للوصول إلى منتج نظيف خالي من المبيدات وتخفيض تكاليف الإنتاج.

وطفيل التريكو غراما من رتبة غشائيات الأجنحة طفيل بيضي، تقوم إناثه بوضع بيضها في بيض حرشفيات الأجنحة (في بيضة العائل)، والطفيل حشرة صغيرة الحجم لا يتجاوز طولها 1 مم، يتغذى جنينها على محتوى البيضة ليصبح حشرة كاملة، في نهاية تطوره يثقب الطفيل غشاء البيضة ويخرج منها للبحث عن بيضة عائل أخر.

وتم الإطلاق خمس مرات وفق البرنامج المخصص والنتائج إيجابية، حيث لم يلاحظ لتاريخه أية إصابة على المحصول مع المحافظة على عدم رش أي نوع من المبيدات الحشرية، وحقق الغاية المرجوة بإنتاج محصول نظيف وخالي من المبيدات مع تخفيض التكاليف، وتعتبر هذه الخطوة رائدة في استخدام المكافحة الحيوية في التخلص من الآفات.

وهذا الجهد أنجز بالتعاون بين مديرية زراعة حمص (دائرتي المكافحة الحيوية وتلكلخ ) مع دائرة المكافحة الحيوية بحماه وتعاون المزارعين حيث تم تأمين الطفيل بالأعداد المناسبة.