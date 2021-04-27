رئيس مجلس الشعب في 48 رسالة إلى برلمانات العالم: الضغط على النظام التركي.. وإيصال مياه الشرب فوراً لأهالي الحسكة

وجّه رئيس مجلس الشعب حموده صباغ 48 رسالة متطابقة، باسم مجلس الشعب، إلى رؤساء وأعضاء البرلمانات في جميع المنظمات البرلمانية، الدولية الإقليمية والعربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، استنكر وأدان فيها الجريمة النكراء والمستمرة والمتكرّرة التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وجوارها، وطالب في رسائله إلى الضغط على النظام التركي للإيقاف الفوري لهذه الجريمة النكراء، والتي تعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وإيصال مياه الشرب فوراً إلى أكثر من مليون مواطن سوري.

وتمّ توجيه الرسائل إلى كل من:

وسبق أن وجه رئيس مجلس الشعب نهاية العام الماضي 37 رسالة باسم مجلس الشعب إلى أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والجمعيات البرلمانية الإقليمية والعربية استنكر فيها الجريمة المستمرة التي يرتكبها النظام التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن من أهالي محافظة الحسكة ودعا إلى الضغط عليه لوقف جريمته بحق السكان الآمنين.