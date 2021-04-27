مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي اللامادي

تابع مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة الاستثنائية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي اللامادي.

ووافق المجلس بالأكثرية على المادتين 17 و18 من المشروع وتتعلقان بالمعايير المعتمدة لتسجيل عناصر التراث وهي المعايير التاريخية والعلمية والفنية للعناصر المرتبطة بالاستدامة والإبداع والجمال والتميز والتشاركية والتقنية وأنماط الإبداع الإنساني والحضاري إلى جانب المعلومات التي يقدمها التراث على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي وامكانياتها بالنسبة للسياحة الثقافية والوعي بالثقافة والتاريخ كوسيلة لإدماج التراث بالحياة المعاصرة.

وفي سياق آخر تحدث عدد من أعضاء المجلس عن أهمية الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات الرئاسية داعين السوريين في داخل وخارج سورية إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات بموعديها انطلاقاً من واجبهم الوطني والدستوري، ومؤكدين أن هذا الاستحقاق الدستوري يعد بحق إعلانا لانتصار سورية وقرارها المستقل.

حضر الجلسة وزيرا الثقافة الدكتورة لبانة مشوح والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الأربعاء.