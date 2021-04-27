وصول مياه الشرب إلى الحسكة بعد ٢٠ يوماً قطع

الحسكة – اسماعيل مطر

بدأ صباح اليوم ضخ مياه الشرب إلى أحياء مركز مدينة الحسكة ومرشو وشارع القضاة والحي العسكري وتل حجر بعد أن امتلأت خزانات الحمة.

وأكد المهندس محمود العكلة مدير مؤسسة المياه بالحسكة أن عدد المضخات التي تعمل في آبار علوك بريف رأس العين مضختين وعدد الآبار 10 آبار، وكشف العكلة بأن سبب ضعف الضخ وعدم وصوله للمدينة هو قلة عدد المضخات، إضافة إلى قلة عدد الآبار العاملة وأن السبب الرئيسي هو كثرة التعديات والتجاوزات على شبكي الكهرباء والمياه في القرى الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأشار العكلة إلى أن الدور القادم لضخ المياه وفق البرنامج المخصص هو أحياء النشوة الغربية والشرقية والشريعة بعد أن يتم امتلاء الخزانات والتي تحتاج إلى يومين، لافتاً إلى أن هذا الانقطاع الذي يتعمد المحتل التركي ومرتزقته يحمل الرقم ١٩ في قطع مياه الشرب عن نحو مليون نسمة في الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها، وأن هناك أحياء لم تصلها مياه الشرب منذ أكثر من ٢٠ يوماً خلال هذا الانقطاع.

وفي السياق ذاته وقعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة اليوم عقداً مع شركة إيرانية لتقديم أربع وحدات تحلية استطاعة كل واحدة pfk 10 متر مكعب بالساعة، ليتم استخدامها في تحلية مياه آبار في مدينة الحسكة.