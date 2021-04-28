أسراب الجراد تتوغل  في الحقول القريبة من الرقة

الرقة – حمود العجاج

تحركت أسراب الجراد الصحراوي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من بادية مسكنة التابعة لمحافظة حلب، وبدأت بالاتجاه نحو الحقول الزراعية في مشروع مسكنة شرق الذي تتقاسمه محافظتا حلب والرقة، في قرى العوجة والسكرية ثم إلى القرى والمزارع الأخرى في المشروع.

وأكد المهندس الزراعي سفيان ولو رئيس شعبة زراعة مسكنة في محافظة حلب لـ “البعث” أن أسراب الجراد اقتربت من الحدود الإدارية لمحافظة الرقة وذلك بالقرب من نهر الفرات والقرى القريبة من دبسي عفنان في ريف الرقه الغربي المحرر.

وبين ولو دخول 4 أسراب بطول 2 كيلو متر وعرض 500 متر، إلا أن الأسراب كانت عابرة وتتحرك وفقاً لاتجاه الرياح، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين شعبة الزراعة في مسكنة والدوائر الزراعية التابعة لمحافظة الرقة.

من جهة ثانية، أكد مدير زراعة الرقة المهندس محمد الخذلي أن كوادر مديرية زراعة الرقة كانت متواجدة في قرية سمومة التابعة لمحافظة حلب، حيث يتواجد الجراد هناك في تجمع يصل إلى حوالي 3 كيلو متر مربع وتبعد القرية المذكورة من 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، وذلك للإطلاع ومساعدة فرق الرصد والمكافحة هناك وطرق استخدام مبيد U LV الرذاذي بدون خلط مع الماء وبواسطة السيارات المنصوب عليها مرشات.

موضحاً أن حالة استنفار دائمة في ريف الرقة الغربي المحرر وفرق المكافحة جاهزة للبدء برش المبيدات عند دخول أسراب الجراد التي لم تدخل بشكل فعلي حتى الآن إلى الحقول الزراعية التابعة لمحافظة الرقة.