البرلمان الأوروبي يصدق على اتفاقية التجارة مع بريطانيا بعد بريكست

صدق البرلمان الأوروبي اليوم على اتفاقية التجارة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البرلمان قوله في بيان اليوم إنه “تم التصويت داخله بأغلبية لصالح منح الموافقة على الاتفاقية التي تحدد قواعد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.

وتابع البيان إنه “تم تبني قرار الموافقة بأغلبية 660 صوتا مقابل 5 ضده وامتناع 32 عضواً عن التصويت”.

وانفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل الـ 31 من كانون الثاني 2020 بينما بقيت جزءا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة لعام إضافي ضمن فترة انتقالية.

وانتهى الانتقال لمدة عام واحد في الـ 31 من كانون الأول 2020 إيذاناً برحيل المملكة المتحدة الكامل من الكتلة بعد شراكة استمرت 47 عاماً.

بدوره رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتصديق البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة لما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي معتبراً أنها المحطة الأخيرة في رحلة طويلة.

وقال جونسون في بيان إن هذه الاتفاقية التي تم إبرامها في نهاية كانون الأول الماضي وتطبق مؤقتاً منذ بداية العام الجاري “تجلب الاستقرار لعلاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي كشركاء تجاريين حيويين وحلفاء مقربين ومتساوين في السيادة”.