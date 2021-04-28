“الفلكي الصغير” في مكتبة الأطفال العمومية

اللاذقية- مروان حويجة

أقامت جمعية مكتبة الأطفال العمومية بالتعاون مع الجمعية الفلكية السورية في اللاذقية يوماً علمياً فضائياً لأطفالها بعنوان “الفلكي الصغير” تخلّله حوار تفاعلي وعرض علمي مرئي وشرح تفصيلي حول “التلسكوب وأنواعه وأهميته وكيفية ومجالات استخدامه” وكل ما يتصل به مع مجموعة كبيرة من الأسئلة المشوقة لهذه التجربة الفريدة مع الأجوبة عنها والإضاءة عليها في جلسات وأنشطة اليوم الفضائي المميز مع الفلكي الصغير، والتلسكوب من خلال ما قدّمه الدكتور المهندس مضر ديوب حول جهاز التلسكوب بأسلوب تفاعلي حواري جمع بين الجانبين النظري والعملي، ما أغنى هذه الفعالية النوعية المميزة التي قدمت قيمة علمية وثقافية وفائدة ترفيهية للأطفال المشاركين في اليوم الفضائي “الفلكي الصغير”.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة الأنشطة النوعية التفاعلية التي تكثّفها المكتبة مع حلول العطلة الصيفية في كافة المجالات الثقافية والتعليمية والترفيهية والفنية وجلسات الحوارات ومحطات المهارات، إضافة إلى الزيارات الجماعية والمبادرات النوعية التي تنمّي مهارات الأطفال وقدراتهم ومواهبهم.