مركز خدمة المواطن بالوعر في الخدمة

حمص- البعث

بدأ مركز خدمة المواطن في حمص الجديدة (الوعر) بتقديم خدماته للمواطنين بعد أن تم تفعيله وتجهيزه بكل مستلزمات العمل.

وذكر المهندس رسمي السباعي مدير المعلوماتية في مجلس مدينة حمص أن العمل انطلق تجريبياً حيث باشر العاملون في المركز بإصدار الوثائق والبيانات وفواتير الجباية.

وبين السباعي أن المركز يقدم خدمات عدة تشمل وثائق السجل العدلي والشؤون المدنية وغير عامل وجباية المياه والكهرباء والهاتف وتصديق أختام المخاتير، وسندات الإقامة، وصوراً مصدقة عن عقد إيجار مؤرشف أو عن رخصة بناء سابقة أو عن مخطط تنظيمي لرخصة سابقة، وبيان شرح مخالفات، بالإضافة إلى مكتب توثيق عقود الإيجار للمقاسم الداخلة ضمن الحدود التنظيمية لمدينة حمص.

وأضاف السباعي أنه تم تجهيز الربط الشبكي مع كل المؤسسات المرتبطة بالمركز وستقوم دائرة البرمجة بدعم الحواسيب بكل البرامج التي تدعم الخدمات المقدمة وتحديثها عند اللزوم، مبيناً أنه سيكون للمركز أهمية كبيرة لأهالي الحي الذي يقارب عدد سكانه 80 ألف نسمة من ناحية توفير الجهد والوقت والتكلفة المادية على المواطن.