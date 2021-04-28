موسم الحساسية هذا العام سيكون الأطول

وفقاً لتقرير لموقع healthline وجدت دراسة حديثة أن موسم حبوب اللقاح زاد 20 يوماً سنوياً، ووجدت الدراسة أن حبوب اللقاح الموجودة في الهواء قد تكون أكثر فاعلية وبالتالي تكون أكثر حساسية.

وقال الدكتور ستانلي م. فينمان اختصاصي الحساسية والمناعة في أتلانتا للحساسية والربو والرئيس السابق للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI) إن النتائج تعكس تجربته في تتبع عدد حبوب اللقاح وعلاج الأشخاص خلال 40 عاماً، وسنوات من الممارسة في جورجيا. وأضاف فينمان: “من الواضح أن حساسية هذا الموسم أكثر شدة مما شهدناه منذ فترة طويلة بسبب تغير المناخ، إذ نرى الكثير من المرضى يشكون المزيد من الأعراض وعدم قدرتهم على التعامل معها مع الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الجو في وقت مبكر وامتداد موسم حبوب اللقاح بشكل أقوى”.

وأوضحت نوفاك فيجرزين، أن الاحتياطات التي اتخذت بشأن كوفيد-19 في عامي 2020 و2021 ربما تكون قد قدمت إرجاءً مؤقتاً لموسم الحساسية المتدهور، لكن الاتجاه العام غير مشجع.

وتشمل الخطوات الوقائية الأخرى التي أوصى بها الخبراء للوقاية من أعراض الحساسية الموسمية إبقاء النوافذ مغلقة خلال موسم حبوب اللقاح، والاستحمام بعد قضاء الوقت في الهواء الطلق، وارتداء النظارات الشمسية وقبعة لإبعاد حبوب اللقاح عن شعرك وعينيك، كما أن الاستمرار في ارتداء قناع في الهواء الطلق خلال موسم حبوب اللقاح يمكن أن يحدّ من التعرض.