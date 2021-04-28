ميليشيا “قسد” تختطف 20 مدنياً من قرية أبو النيتل

داهمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي قرية أبو النيتل مساء اليوم ونفذت عمليات اختطاف واسعة طالت 20 مدنياً في القرية الواقعة بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” نفذت حملة مداهمة وتفتيش لأغلب منازل المواطنين في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي واختطفت على إثرها 20 مدنياً واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وصعدت ميليشيا “قسد” عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم الى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.