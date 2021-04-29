المحكمة الدستورية للبت بطلبات الترشيح للرئاسة والتأييدات الخطية خلال خمسة أيام

دمشق – ريم ربيع:

استلمت المحكمة الدستورية العليا اليوم صندوق تأييدات أعضاء مجلس الشعب مرفقاً به نسخة عن سجل التأييدات وكتاب رئيس مجلس الشعب.

وفي تصريح للصحفيين، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام أن الهيئة العامة للمحكمة في حالة انعقاد دائم منذ فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وحتى الآن، وسوف تجتمع وتدرس ملفات طلبات الترشيح إضافةً إلى التأييدات الخطية لأعضاء مجلس الشعب التي حصل عليها كل مرشح، كما ستبتّ في هذه الطلبات ضمن المدة القانونية المحددة بخمسة أيام.

وأوضح اللحام أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم المتوفر فيها الشروط الدستورية والقانونية وفق أحكام الدستور، وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014، وقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.

وستصدر المحكمة قرارها بالإعلان الأولي خلال المدة القانونية، ومن خلالها – بيّن اللحام- سيتم الاطلاع على كامل أعداد المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم أو رفضت.