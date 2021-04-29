المقدسيون يواصلون التجمّع عند باب العامود رغم إجراءات الاحتلال

هاجمت قوات الاحتلال تجمّعاً للفلسطينيين في ساحة باب العامود واعتدت عليهم بالضرب والدفع. وبرغم الاعتداءات الاسرائيلية تواصل جماهير القدس ولليوم الخامس على التوالي زحفها من المسجد الأقصى إلى باب العمود، رافعةً الأعلام الفلسطينية إلى جانب هتافها ضد الاحتلال.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستنفار في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بانتظار اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله اليوم لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات في القدس.

في الأثناء، جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن 86 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في القدس المحتلة وبيت لحم وجنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت أربعة منهم.

كما جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معاً أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المزارعين الفلسطينيين شرقي بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.

سياسياً، جددت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال يواصل جرائمه وانتهاكاته بالأراضي الفلسطينية ولا سيما في خربة حمصة الفوقا بمنطقة الأغوار التي يعيش أهلها كابوساً يومياً جراء اعتداءات الاحتلال وهدم المنازل والمنشآت ضمن حرب الاستيطان والتهويد الهادفة إلى القضاء على الوجود الفلسطيني.

وشددت الخارجية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية.