تأهيل المديريات الخدمية في السبع بحرات

حلب- معن الغادري

يستمر العمل في المنطقة الممتدة من مستديرة السبع بحرات ولغاية عوجة الكيالي لتأهيل وترميم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبلوكات الخمسة جراء الإرهاب.

وتكتسب المنطقة أهمية تجارية كبيرة، خاصة أنها تربط قديم المدينة بحديثها، كما تضم الأبنية الخمسة مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات والمديريات ذات الصبغة الخدمية، وتم مؤخراً تأهيل البعض منها كفرع السورية للتجارة، وفرع السورية للتأمين، وصالة الرازي لبيع منتجات الألبسة الجاهزة، ومديريات الأحوال المدنية، والتأمين والمعاش، ومبنى الشركة العامة للدراسات، ووضعها في الخدمة والاستثمار، وبالتوازي يستمر العمل في مشروع تأهيل باقي المديريات، وفي مقدمتها مديرية المصالح العقارية التي تعرّضت لأضرار بالغة جراء الإرهاب، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن حوالي ‎%‎50 وفق ما أكده المهندس محمد مايل مدير المصالح العقارية، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تأهيل كامل المبنى المؤلف من 7 طوابق، وجميعها تعرّضت لأضرار كبيرة، حيث تمت المباشرة بالعمل نهاية الشهر العاشر من العام الماضي، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والأعمال الأساسية حالياً، وخلال المرحلة الثانية من المشروع التي انطلقت سيتم استكمال باقي الأعمال، متوقّعاً أن يوضع المبنى في الخدمة والاستثمار خلال الربع الأخير من العام الحالي.

يشار إلى أن مجلس المحافظة طلب في وقت سابق من المؤسسات والمديريات التي تشغل البلوكات الخمسة وضع الخطط وإعداد الدراسات الفنية والإنشائية اللازمة لتسريع عملية ترميم المواقع المتضررة، وإعادة تنشيط وتفعيل المنطقة.

وخلال جولة المحافظ حسين دياب على الموقع، شدد على ضرورة إنجاز الأعمال المطلوبة بالسرعة الكلية لوضع كافة المباني المتضررة في الخدمة لتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين، مبيّناً أهمية الانتهاء من مشروع تأهيل مديرية المصالح العقارية، ونقل موظفي المديرية من الموقع المؤقت في حي الميريديان، كون الموقع الأساسي يسهّل ويلبّي احتياجات العمل بشكل أفضل.