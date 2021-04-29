تشرين بطلاً للدوري الممتاز بكرة القدم…والساحل والحرية يودعان الأضواء

توج تشرين بطلاً للدوري الممتاز بكرة القدم للعام الثاني على التوالي وللمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على ضيفه الطليعة بهدفين لواحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة (قبل الأخيرة) والتي أقيمت ظهر اليوم، ليرفع البحارة رصيدهم إلى 59 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ملاحقهم الجيش.

سيناريو اللقاء عرف تقدم تشرين بهدفي محمد المرمور في الدقيقة 26 من ضربة جزاء و نديم صباغ في الدقيقة 32 قبل أن يقلص محمد نور خميس الفارق للطليعة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ولم ينفع الفوز الكبير الذي حققه الجيش على جاره حرجلة بثلاثية نظيفة في تغيير وجهة اللقب، فسجل للجيش محمد الواكد في الدقيقة 15 ومحمد البري في الدقيقة 46 وقصي حبيب في الدقيقة 65.

وضمن الكرامة المركز الثالث بتعادله مع مضيفه جبلة بثلاثة أهداف لمثلها، سجل ثلاثية الكرامة ميلاد حمد في الدقيقة 63 وشادي الحموي هدفين في الدقيقتين (66+71)، أما أهداف جبلة فحملت توقيع النجم محمود البحر(هاتريك)، والذي رفع رصيده إلى 22 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري.

وانتهت مباراة الوحدة وضيفه الاتحاد بالتعادل السلبي، فيما عاد حطين بفوز كبير من أرض الشرطة بأربعة أهداف لواحد، تقدم حطين برباعية في الشوط الاول عبر مصطفى جنيد ( هاتريك ) في الدقائق( 4+10+42 )وهدف لمثنى عرقاوي في الدقيقة35 ، فيما سجل قاسم بهاء هدف الشرطة قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وإذا كان صراع اللقب بقي على أشده حتى اللحظات الأخيرة فإن التنافس على الهروب من شبح الهبوط لم يقل إثارة، حيث استطاع الفتوة خطف نقاط البقاء بتغلبه على مضيفه الوثبة بهدف نظيف سجله محمد هزاع في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الباسل في حمص، فيما تقاسم الحرية والساحل تذكرتي الهبوط إلى غياهب الدرجة الأولى، وذلك بعد أن انتهى اللقاء الذي جمعهما بفوز أخضر حلب بأربعة أهداف لثلاثة.

ومع تبقي جولة وحيدة من عمر المسابقة فإن ترتيب الفرق لن يشهد أي تغيير باستثناء بعض مراكز الوسط، كونه جاء على النحو الآتي:

1- تشرين 59 نقطة 2- الجيش 54 نقطة 3- الكرامة 49 نقطة 4- الوحدة 44 نقطة 5- حطين 44 نقطة 6- الطليعة 36 نقطة 7- جبلة 29 نقطة 8- الاتحاد 26 نقطة 9- الوثبة 25 نقطة 10- الشرطة 24 نقطة 11- حرجلة 23 نقطة 12- الفتوة 21 نقطة 13- الساحل 17 نقطة 14- الحرية 15 نقطة.

“البعث”