حضور جيد للترياتلون في بطولة آسيا للنخبة

بنتائج مقبولة، عاد لاعبا منتخبنا الوطني للترياتلون محمد الصباغ، ومحمد ماسو من مشاركتهما بداية الأسبوع في بطولة آسيا للنخبة التي استضافتها مدينة هايتسوكايشي اليابانية، وذلك بالنظر إلى واقع مشاركاتنا السابقة، وتاريخ اللعبة الحديث في بلدنا مقارنة بالمنافسين، فقد جاء الصباغ في المركز العاشر، وماسو في المركز السابع عشر، لكن المتمعن في قائمة الترتيب النهائي للبطولة سيجد أن ما قام به الصباغ على الأقل مميز جداً لعوامل عدة، أولها أن هناك خمسة لاعبين يابانيين في قائمة العشرة الأوائل، واثنين من هونغ كونغ، ومثلهما من كازاخستان، أي أن اللعبة قفزت آسيوياً خلال السنوات القليلة الماضية، فأصبح لاعبونا يتفوقون على لاعبي العديد من البلدان الآسيوية ذات الحضور الأولمبي القوي، ومثل هذه الملاحظة تكررت في آخر ثلاث سنوات مرة على الأقل، ليس هذا فحسب، بل إن الصباغ تمكّن في سباقي السباحة والدراجة من التفوق على لاعبي كازاخستان، ولاعب هونغ كونغ الذين يسبقونه مباشرة، ولكن خذلته جاهزيته في الجري، فكان الفارق أجزاء من الثانية بينهم.

رئيس اتحاد اللعبة ناصر السيد بيّن لـ “البعث” أهمية المشاركة وتوقيتها كونها أولى البطولات الكبرى التي نشارك فيها بعد توقف النشاطات العالمية العام الماضي بسبب فيروس كورونا، كما تأتي قبل أشهر قليلة على أهم المواعيد الرياضية، الألعاب الأولمبية الصيفية.

وأوضح السيد أن الأمل كان أن يعود لاعبانا بنتائج أفضل، لكن مشاركة الفريق الياباني الطامح لتحقيق أفضل النتائج في الاولمبياد حالت دون وجودنا ضمن المراكز الخمسة الأولى على الأقل، فلاعبوه استطاعوا تحقيق المراكز الثلاثة الأولى بجدارة، وأردف السيد: هذا ليس بالعذر الكافي، خاصة أن المنافسة كانت شديدة بين اللاعبين، وكان بالإمكان تحقيق توقيت أفضل.

سامر الخيّر