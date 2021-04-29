قرارات غريبة في كرة الحسكة.. واللجنة الفنية بطلتها!

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

اختُتمت قبل أيام قليلة بطولة محافظة الحسكة لكرة القدم لفئة الناشئين، وكان قرار المعنيين في اللجنة الفنية للعبة قبل البطولة بأن صاحب المركز الأول بلاعبيه وكادره سيمثل المحافظة في النهائيات التي ستُقام على مستوى القطر، لكن بعد تتويج فريق الجهاد باللقب تغيّر القرار!!.

أولى الخطوات الغريبة التي خطتها اللجنة الفنية كانت تثبيت مشاركة نادي الخابور في النهائيات كممثل عن الحسكة لاعتبارات شخصية باتت معروفة لدى جميع كوادر اللعبة، قبل أن يتمّ توزيع المهام والأدوار الفنية والإدارية ضمن الفريق المشارك وكأنها كعكة لابدّ أن تقسم وتوزع.

واللجنة الفنية زجت بأسمائها ضمن الكادر الفني لمنتخب المحافظة لفئة الناشئين، وأقنعت الأندية الأخرى بالقرار والاختيار، ليكون الاستغراب الأكبر من الطريقة في انتقاء المنتخب، والتي تمثل ظلماً كبيراً بحق الفريق الذي اجتهد وفاز وتصدّر، ومن وجود أسماء من اللجنة الفنية ضمن كادر الفريق الذي تمّ تأهيله للنهائيات، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تحصل مثل هذه التجاوزات!.