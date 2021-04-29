لقب دوري سلة السيدات حائر بين الجلاء والثورة

يترقب عشاق كرة السلة يوم غد الجمعة انطلاق سلسلة مباريات الدور النهائي لدوري السيدات الذي سيجمع فريقي الثورة والجلاء، وستفتتح مبارياته عند الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة في صالة الجلاء في حلب، على أن يعود الفريقان ليلتقيا في الجولة الثانية في السابع من الشهر القادم في دمشق، والفائز في مجموع المبارتين سيتوّج بلقب الدوري، وفي حال تبادل الفريقان الفوز سيتم اللجوء إلى مباراة فاصلة في اليوم التالي في دمشق أيضاً لتحديد الفائز باللقب وفقاً لنظام البطولة.

مباراة الغد لها خصوصيتها، خاصة للجلاء الذي يسعى للثأر من خسارته بالدوري أمام ضيفه مرتين: ذهاباً بصعوبة بفارق سلة (75-77)، وإياباً بفارق 12 نقطة (54-66)، كما يحلم الفريق باستعادة أمجاده السابقة والفوز لتحقيق لقبه الـ 13 في المسابقة، نظرياً الفريق قادر على الوصول لمبتغاه بوجود كوكبة من اللاعبات المميزات أمثال: ميريام جانجي، وجونا مبيض، وايفا كرباج، ورشا السكران اللواتي قدمن مباريات قوية، واستطعن إبعاد فرق لها باع في المسابقة.

الثورة من جهته يدخل المباراة وعينه على تحقيق النجمة الخامسة في تاريخه بالدوري، ولن يفرط بهذه الغاية بسهولة، وتكمن قوته بتكامل لاعباته، خاصة اليسيا مكاريان التي ستسجل اسمها كأكثر لاعبة تحقق اللقب (إن فاز الثورة)، حيث سبق لها أن توّجت باللقب مع نادي الوحدة، ومع تطور مستوى سيدرا سليمان، ونورا بشارة، وثبات مستوى زينة يازجي، وماريا دعيبس، والسرعة في الهجوم السريع لجيسيكا حكيمة، وقوة ماري عبد الله تحت السلة، فإن الفوز يصب في مصلحة الفريق.

مدرب الفريق عبد الله كمونة أوضح لـ “البعث” أن فريقه جاهز للمباراة التي يدرك صعوبتها أمام فريق الجلاء على أرضه، مشيراً إلى أن الميزة الأكبر لفريقه هي أنه سيلعب مباراة الفصل على أرضه كون الطموح هو المحافظة على اللقب رغم قوة المنافس.

وكان الجلاء قد وصل للمباراة النهائية بعد أن تجاوز قاسيون بدور الأربعة، ففاز في الذهاب بنتيجة (55-42)، وفي الإياب بنتيجة (67-46)، أما الثورة ففاز على تشرين في المباراة الأولى بنتيجة (74-64)، وفي الثانية بنتيجة (80-46).

عماد درويش