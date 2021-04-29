مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في قطاعات النفط والطاقة

بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة مع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل تعزيز التعاون المشترك بين سورية والعراق في قطاعات النفط والطاقة والتدريب وتبادل الخبرات.

وأكد الجانبان في جلسة مباحثات جرت في بغداد اليوم على العمق التاريخي للعلاقات بين سورية والعراق وضرورة الارتقاء بها وتطويرها على جميع المستويات.

وناقش الجانبان جملة من الأفكار والرؤى التي من شأنها تطوير التعاون النفطي وتبادل الخبرات وتنمية العلاقات الأخوية في جميع الميادين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأوضح الوزير طعمة أن الجلسة الأولى للمباحثات شهدت مناقشة عدد من الأفكار والرؤى والمشاريع التي تخدم النهوض بمجال الصناعة النفطية في البلدين نحو الأفضل مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع سورية في مجال التجارة النفطية.

بدوره أعرب الوزير العراقي في تصريح مماثل عن حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الجوار والمحيط العربي في جميع المجالات ولاسيما قطاعات النفط والغاز والطاقة بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار إسماعيل إلى أن المباحثات شملت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ورؤى مستقبلية للاستفادة من موقع سورية الاستراتيجي وتعزيز التعاون في مجال النفط وتبادل الخبرات والتدريب مشيراً إلى اتفاق الطرفين على تشكيل لجان فنية لبحث التعاون في جميع المجالات.

جرت المباحثات بحضور سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح إضافة إلى وكلاء وزارة النفط العراقية والمديرين العامين فيها.