نقص الورق يعطل خدمة الاستعلام عن الرصيد في “العقاري”

السويداء- رفعت الديك

مازالت خدمة الاستعلام عن الرصيد متوقفة أو غير مفعّلة في صرافات المصرف العقاري في السويداء، وهذا ما يسبّب إرباكاً للمتعاملين في معرفة القيم المتبقية والمتداولة لحساباتهم وفق شكاوى العديد منهم.

وطالب المشتكون إدارة المصرف بمعالجة هذا الموضوع، وأن تتمّ معرفة الرصيد من خلال شاشة الصراف، بدلاً من الورق، خاصة وأن هناك الكثيرين ممن وطّنوا رواتبهم لدى المصرف العقاري، لديهم -إضافة لرواتبهم- تعويضات مالية من الضروري الاستعلام عنها، وإلا سيضطر الموظف لاستخدام البطاقة أكثر من مرة، وهذا بكل تأكيد سيزيد من الازدحام على الصرافات!.

مدير فرع المصرف العقاري في السويداء يوسف حسن برّر غياب الخدمة بنقص الورق وعدم توفره، مؤكداً أنه يتمّ العمل على حلّ المشكلة مع شركة الدعم الفني للاستعلام الإلكتروني والتفاهم على تأمين الاستعلام إلكترونياً عبر شاشة الصراف، مؤكداً أنه يتمّ العمل على تغذية الصرافات ضمن السرعة والقدرات المتاحة، وخاصة مع نهاية وبداية كل تحويل للكتل المالية للرواتب والمعاشات لتدارك توقف الصرافات عن العمل وخاصة في الأماكن التي تسجّل ازدحاماً أمام الصرافات.

وأشار حسن إلى أن المصرف قام بالتعاون مع مؤسّسة البريد بخدمة استلام الرواتب وسحب النقود لكل من يحمل بطاقة المصرف عبر أجهزه الـ pos الموزعة على مراكز البريد المؤتمتة وهي: مركز بريد السويداء- بريد شهبا- صلخد- القريا- عرى- الكفر- المزرعة- وبريد قنوات، بحيث يستطيع صاحب البطاقة سحب مبلغ 60 ألف ليرة يومياً بعمولة 300 ليرة، وبذلك يتفادى أصحاب هذه البطاقات من أبناء هذه المناطق والقرى المجاورة عناء السفر وتكاليف الانتقال والانتظار أمام الصراف.

ومن الخدمات التي يقدّمها المصرف -حسب مديره- خدمة تسديد الفواتير للجهات الحكومية، بحيث يمكن لمن له حساب في المصرف أن يشترك بخدمه بنك الانترنت لتسديد فواتير الكهرباء والهاتف ومخالفات المرور ورسوم المركبات لمديرية النقل، بحيث يستعلم عن قيمه فاتورته أو مخالفته ويقوم بدفعها مباشرة من دون أن يتكبد عناء الانتظار في الدور وتكاليف الانتقال، علماً أن دفع فواتير الكهرباء والهاتف يتمّ بشكل مجاني من دون اقتطاع أي عمولة، أما مخالفات المرور ورسوم المركبات فالعمولة تبدأ بـ100 ل.س للمبالغ أقل من 5 آلاف ولا تتجاوز275 ليرة لمبلغ 100 ألف وهي /عمولات رمزية/.