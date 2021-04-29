واشنطن تحذر النظام التركي من شراء نظام دفاع جوي روسي!

حذّر وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن النظام التركي وجميع حلفاء الولايات المتحدة من شراء أسلحة روسية من الآن فصاعداً، بحسب تعبيره.

وتعرضت العلاقات المتوترة بين النظام التركي والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي لاختبار جديد في مطلع الأسبوع، بعد أن اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن بأن مذبحة الأرمن في عام 1915 ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، مما أثار غضب أنقرة.

بلينكن وخلال حفلٍ في مركز الصحافة الأجنبية، قال إن من المهمّ أن تتجنّب أنقرة وجميع حلفاء الولايات المتحدة شراء المزيد من الأسلحة الروسية ولا سيما أنظمة أس- 400، وإلا ستخضع لقانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة عبر العقوبات.

وتعارض واشنطن التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة، خاصةً صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسي، حيث بلغ الأمر بواشنطن حدّ فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها بعد نصب المنظومة في الأراضي التركية.

أما وزير خارجية النظام التركي فأبلغ نظيره الأميركي بأن شراء أنقرة منظومة “إس-400” صار يعد “صفقة منتهية”.

من جهة ثانية أكد بلينكن أنّ اعتراف الرئيس جو بايدن بأن مذبحة الأرمن في العهد العثمانيّ تصل إلى حدّ الإبادة الجماعية لم يكن مفاجئاً.

وفرضت واشنطن عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.