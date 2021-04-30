إبداعات الطفولة في بلدة بيت ياشوط

اللاذقية- مروان حويجة

تنوّعت العروض والفقرات الفنيّة في الاحتفالية التكريمية لإبداعات الطفولة التي أُقيمت برعاية ودعم مجلس بلدة بيت ياشوط بالتعاون مع فريق أبناء المجد في صالة مسرح المركز الثقافي في البلدة بإشراف وتعاون جمعية الشباب الخيرية ومركز الياسمين الطبي في بلدة بيت ياشوط، وتخلّل العروض تكريم الرواد الأوائل من الأطفال وبراعم طلائع البعث، وأدّت الطفلتان نايا ماهر إبراهيم على آلة الغيتار وتالا بهاء إبراهيم على آلة الكمان عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

وقدّم الأطفال الرواد عروضاً وفقرات فنية إبداعية غنيّة عن حب الوطن وأعياد نيسان المجيدة والحب والوفاء لرمز كبرياء الوطن وصموده القائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد، واتسمت العروض والأغاني واللوحات والدبكات بأجواء تفاعلية تعبيراً من الحضور عن الفخر والاعتزاز بوطنهم الذي يزهر انتصاراً ومجداً بتضحيات بواسل حماة الديار أبطال الجيش العربي السوري وبحكمة وشجاعة قائد الوطن. وتمّ افتتاح معرض الرسم الفنّي الإبداعي وضمّ رسومات مميزة عن الأرض والوطن والبيئة والطبيعة، وعبّر الأطفال المشاركون عن عميق الحب لوطنهم الغالي بكل رموزه ودلالاته من خلال الحرف واللون والضوء.

وتميّزت الاحتفالية بجهد تشاركي نوعي بين المجتمع المحلي والطلاب والمعلمين والمدربين والمشرفين والإدارة المدرسية والكوادر التربوية في مدرسة الشهيد صالح عجمية في البلدة وبمتابعة تدريبية من المدرّسة المشرفة ربا حسن.