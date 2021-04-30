استحداث درجة وظيفية رفيعة معنية بالتحول الرقمي في الجهات الحكومية

دمشق- رامي سلوم

كشفت معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون الحكومة الإلكترونية فاديا سليمان عن العمل مع الشركاء على استحداث درجة وظيفية رفيعة في الجهات الحكومية، معنية بشؤون التحول الرقمي في كل جهة.

وأوضحت سليمان أن عملية التحول الرقمي التي تنطلق اليوم في سورية، بحاجة إلى مواكبة شاملة وواسعة من الجهات الحكومية لتعزيز الانتقال الثقافي والمعرفي والتقني، والتشاركية وغيرها، فضلاً عن أهمية أن يكون المسؤول عن التحول الرقمي في الجهات الحكومية صاحب صلاحية واسعة، ويستطيع اتخاذ القرارات أو معظمها على الأقل، تسهيلاً للعمل.

وأشارت سليمان إلى أنه من الممكن أن يكون جزء من القيادات المؤسسية غير ملمّ تماماً بأسس التحول الرقمي، وبالتالي يعيق إجراءات التحول بشكل غير مقصود، فضلاً عن أهمية التفرغ للتحول الرقمي الذي يحتاج وقتاً وجهداً واسعاً في بدايته، حتى تحقيق القبول الواسع لهذا التحول، وتصبح البيئة شريكاً إيجابياً في العمل لإنجاز هذا التحول، ولذلك يتمّ العمل على استحداث منصب متفرغ للتحول الرقمي.

ولفتت معاون الوزير إلى أن المنصب المرجح هو معاون وزير، أو أي تسمية أخرى، غير أنه من المهمّ أن يكون مدعماً بالصلاحيات المناسبة، وقادراً على اتخاذ القرارات. وتابعت أنه على سبيل المثال فإن التحول الرقمي يتطلّب تفعيل البيانات المفتوحة وربما نوعاً جديداً من البيانات مع كل خدمة جديدة، ما يتطلب وجود صاحب قرار قادر على تنفيذ الإجراء وعلى اطلاع كامل بخصوصية البيانات أيضاً.

وأشارت سليمان إلى أن تنفيذ التحول الرقمي بحاجة إلى فرق عمل، وليس فريقاً واحداً، بحيث يعمل كل فريق على تنفيذ استراتيجية من استراتيجيات التحول الرقمي، مبينة أن عملية التحول الرقمي تشمل البعد الثقافي والاجتماعي والمادي والتقني.. وغيرها، ولا يمكن إغفال أي جانب من تلك الجوانب في إدارة هذا التحول بشكل سليم ومتكامل. كما بيّنت أن الوزارة وضعت مسودة لاستراتيجية التحول الرقمي التي تضمّ جملة من الاستراتيجيات، لافتة إلى أن الأهم هو تنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والخطط وليس وضعها، والوصول إلى تذليل العقبات بالأفكار الخلاقة والمبدعة، وتعزيز روح الابتكار والإبداع.