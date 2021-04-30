الشاي الأسود لتنظيف المرايا وزجاج النوافذ

يعتبر تنظيف المرايا وزجاج النوافذ والأبواب الشفافة من المهمات الصعبة التي لا تحب الكثير من سيدات المنازل القيام بها، والسبب أنه غالباً ما لا يتم الحصول على النتيجة المرجوة.

لكن يمكن اتباع بعض الطرق السهلة التي من شأنها أن تساعدك في ذلك، ومن إحدى هذه الطرق املئي كوباً بالشاي الأسود المركز، ولتحضيره ضعي مثلاً 3 أكياس من أوراق الشاي في 100 ملل من الماء المغلي، ثم اتركي الشاي حتى يبرد لمدة ساعة تقريباً، وبعد مرور هذه المدة ضعي الشاي في عبوة رش، ثم قومي برشه على الزجاج وابدئي عملية التنظيف بواسطة ورق جرائد. وبعد هذا ستلاحظين أنك حصلت على زجاج نظيف ولامع.

إذاً ستساعدك هذه الحيلة غير المسبوقة على أداء المهمة بنجاح. وهكذا لن تتذمري بعد اليوم عندما يحين موعد تنظيف زجاج النوافذ والأبواب الشفافة، علماً أنه يمكنك أن تطبقي الحيلة نفسها أيضاً على المرايا. جربي هذا منذ الآن.