انطلاق مسابقة “أفضل مشهد تمثيلي” في السويداء

“جرّب وإن فشلت.. لك شرف التجربة”، هو الشعار الذي اختاره منظمو مسابقة أفضل مشهد تمثيلي والتي انطلقت في السويداء، وتهدف إلى خلق نواة لجيل يتذوق الفن وإنتاج محتوى متنوع من المواهب تتسم بالحداثة والأصالة، ثمانية عشر متسابقاً ومتسابقة تقدموا للمسابقة والتي بدأت بمرحلتها الأولى بتقديم مشهد مبدئي تمّ على أساسه قبول المتسابق، أما مرحلة الظهور أمام الجمهور فكانت الاختبار الحقيقي للمتسابقين الذين أبدعوا في تقديم منتج فني يبشّر بمواهب صاعدة تقدم إضافة جديدة للحركة الفنية في المحافظة.

وقد أبدع المتسابقون في تقديم مختلف الصنوف التمثيلية بشكل جاذب أطرب الجمهور تارة وألهبه تارة أخرى عبر التنوع الغنائي الجميل الذي تمّ تقديمه.

مدير شركة نبض منظمة المسابقة بلال طربيه بيّن أهميتها في رفد الحركة الفنية بالمحافظة بمواهب تعيد إحياء الإرث الفني لعمالقة الفن العربي ورفع الذائقة الفنية من خلال توجيه المشاركين إلى ما يناسب مهاراتهم وإبراز قدراتهم على أداء مختلف الألوان وفق رؤية أكاديمية للجنة التحكيم التي تقيّم أداء المشاركين.

بدوره بيّن إيهاب المحيثاوي أن فكرة المسابقة انطلقت من وجود مواهب تستحق الدعم وتسليط الضوء عليها عبر إطلاق هذه التجربة التفاعلية التي تحاكي أذواق مختلف فئات المجتمع. ولفت إلى أن أعمار المشاركين تراوحت ما بين 13 و25 عاماً، مبيناً أن المسابقة نواة لخطة مستقبلية يمكن التوسع بها لتشمل مشتركين من خارج المحافظة.

وبيّن المحيثاوي أنه تمّ وضع أسس دقيقة لعمليات ظهور المتسابقين بشكل جميل ومنظم، وهذا كان واضحاً خلال الحفل الأول، حيث لم نواجه أي مشكلات في ظهور المتسابق وتفاعل الجمهور معه، مشيراً إلى أهمية المسابقة في الإسهام بتشجيع المواهب التي لم يتسن لها الظهور على الساحة الفنية ممن يبحثون عن طريق للوصول إلى منابر الفن ما يسهم في الارتقاء بمستوى الغناء والأداء وإثراء الثقافة الفنية.

المسابقة هي فرصة لإبراز موهبة غزل أبو فاعور وسوزان مزهر ومعرفة قدرتهما على الحركة كما قالتا، حيث تعمل اللجنة من خلال متابعتهما على صقل موهبتهما وتمكينهما من التمثيل أمام الجمهور، كما أتاحت الفرصة للمتسابقين للوقوف أمام الجمهور على المسرح وعزّزت الثقة في النفس والجرأة، كما يقول المتسابق قيس الحسين.

رفعت الديك