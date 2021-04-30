باتروشيف رداًعلى تصريحات واشنطن:موسكو تؤمن بالأفعال وليس بالأقوال

حذر أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم من أن كل خطوة أمريكية ضد موسكو تضائل الفرص الحقيقية للتعاون بين البلدين.

وردا على التصريحات الأمريكية الأخيرة حول نية واشنطن تطبيع العلاقات مع موسكو قال باتروشيف في مقابلة صحفية: “روسيا تحترم تصريحات الولايات المتحدة حول نيتها تطبيع العلاقات مع روسيا لكنها تؤمن بالأفعال وليس بالأقوال”.

وبشأن المزاعم الأمريكية بأن روسيا “قوضت أسس الديمقراطية الأمريكية” أكد باتروشيف أن موسكو ليست بحاجة لتقويض هذه الأسس بل النخبة الأمريكية تفعل ذلك بنفسها.

في الأثناء، أعلنت السفارة الأمريكية في روسيا موسكو تقليص قائمة الخدمات القنصلية لمواطني الدول الأخرى بدءاً من الـ 12 من أيار القادم.

وقالت السفارة في بيان اليوم أوردته وكالة سبوتنيك: “اعتباراً من الـ 12 من أيار ستقدم السفارة خدماتها للمواطنين الأمريكيين فقط ولن يتم توفير الخدمات القنصلية لمواطني الدول الأخرى وسيتم تعليق إصدار تأشيرات للمواطنين الروس لأغراض غير الهجرة والتأشيرات لغير الدبلوماسيين باستثناء الحالات الطارئة”.

وأشار البيان إلى أن السفارة الأمريكية لدى موسكو لن تقدم خدمات إصدار وثائق الميلاد أو تجديد جوازات السفر كما قد يتم تأخير تقديم المساعدة الطارئة للأمريكيين بسبب القيود المفروضة.

وجاء في البيان.. “نأسف لأن قرارات الحكومة الروسية أجبرتنا على خفض عدد العاملين لدينا بنسبة 75 بالمئة”.

ويأتي إعلان السفارة الأمريكية هذا في إطار ما وصفته بالرد على قرار السلطات الروسية منع توظيف غير الأمريكيين في السفارة الأمريكية.

في سياق متصل، أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف أن بلاده ترغب بالبقاء ضمن اتفاقية الأجواء المفتوحة إلا أن انسحاب الولايات المتحدة منها سيضطرها للقيام بالخطوة نفسها.

ونقلت وكالة تاس عن غافريلوف قوله لتلفزيون روسيا 24 أمس: “نحن نرغب بالبقاء في الاتفاقية ولكن هذا القرار لم يكن قرارنا.. كان علينا الانسحاب منها بعد الانسحاب الأميركي” محذراً من أنه في حال خروج موسكو وواشنطن من الاتفاقية “سيكون على دول الاتحاد الأوروبي القلق بشأن أمنها أما من جانبنا فنحن والأميركيون سنجد السبل الكفيلة بضمان الأمن الاستراتيجي”.

وجدد غافريلوف التأكيد على أن “روسيا لم تكن الطرف البادئ بالانسحاب وهي حتى اليوم تحث واشنطن على العودة.. لا يزال هناك وقت لهم للتعبير عن رأيهم بهذا الخصوص حتى نهاية أيار المقبل وبعدها سنبدأ باتخاذ إجراءاتنا التي لن يكون هناك رجعة فيها”.

وقال غافريلوف إن روسيا “لم تر حتى الآن أي مؤشرات على استعداد واشنطن للحوار بشأن الأمن الاستراتيجي.. من الناحية العملية لم نر أي تحرك من جانب زملائنا الأميركيين والأوروبيين”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء الماضي أن مشروع قانون انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة سيرفع للرئيس فلاديمير بوتين خلال أيام.

وتسمح المعاهدة التي تضم أكثر من 30 دولة بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة فى أجواء الدول الأعضاء بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة لمنح جميع الأطراف دوراً مباشراً في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

إلى ذلك، استبعد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن تصل الأمور بين روسيا والاتحاد إلى حد قطع العلاقات على خلفية طرد دبلوماسيين من الطرفين مؤخرا.

ونقلت وكالة تاس عن تشيجوف قوله في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية: “أغلبية الدول الأوروبية تجاهلت الدعوات التي أطلقتها جمهورية التشيك لطرد دبلوماسيين روس بعد ادعاء براغ بأن ضباط استخبارات روسيين متورطون بتفجيرات مخازن أسلحة في التشيك عام 2014”.

وأضاف تشيجوف: “أعتقد أن هذه التحركات مجرد خطوات انفعالية اتخذتها بضع عواصم غربية محددة وستبقى عند هذا الحد ورغم ذلك فإن هذه الخطوات ستتطلب ردا مبدئيا مباشرا من قبلنا وهذا ما يتم فعله الآن”.

وكانت براغ اعتبرت في وقت سابق 18 موظفا من السفارة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم وطردتهم وردت موسكو بطرد عشرين موظفا في السفارة التشيكية لديها.