رجا رافع لـ”البعث”: فخور بما قدمته وتطبيق الاحتراف ضرورة

مرعب الحراس، لقب استحقه بجدارة الهداف التاريخي للدوري الممتاز بكرة القدم رجا رافع الذي يعتبر أيضاً ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب الوطني، رافع رُشح مؤخراً ليكون ضمن التشكيلة التاريخية لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بسبب رصيد أهدافه في البطولة بعد أن سجّل 19 هدفاً خلال مشاركاته، وحصوله على جائزة هدّاف المسابقة عام 2012 بعد أن سجّل 9 أهداف في 6 مباريات حين كان لاعباً لنادي الشرطة.

“البعث” التقت الهداف رجا رافع الذي أكد اعتزازه وفخره بأن يكون اسمه ضمن التشكيلة المثالية، معبراً عن سعادته بمحبة الجمهور الذي له الفضل الكبير في التصويت ليكون ضمن أفضل اللاعبين على موقع الاتحاد الآسيوي الإلكتروني.

وعن رأيه بمهاجمي كرتنا، اعتبر رافع أن الدوري والمنتخب يذخران بعدد لا بأس به من الهدافين وخاصة الهداف الكبير عمر السومة، إضافة إلى عدد من اللاعبين المميزين في الدوري والمحترفين خارج القطر، متمنياً عودة اللاعب عمر خريبين إلى المنتخب كونه سيشكل قيمة مضافة.

ولم يخفِ رافع تخوفه من واقع المنتخب غير المطمئن، وخاصة بعدما شاهده المتابعون خلال المباريات الاستعدادية مؤخراً، مشيراً إلى أن وجود مدرب أجنبي مطلب لإرضاء الجماهير. وأبدى رافع رغبته بمشاهدة المنتخب بصورة مختلفة في الاستحقاقات القادمة، وأن يستطيع المدرب “المعلول” وضع النقاط على الحروف وتحسين الصورة كون هناك جماهير متعطشة للانتصارات، ويرى رافع أن الدوري المحلي كان قبل الأزمة له سمعته وأظهر لاعبين مميزين على الساحة المحلية والآسيوية.

كما شدّد رافع على ضرورة تطبيق القرارات بحذافيرها وعدم التساهل من قبل اتحاد كرة القدم مع الأندية بما يتعلق بقضية احتراف اللاعبين، داعياً اتحاد الكرة لإلزام الأندية بدفع كافة مستحقات اللاعبين والجهاز الفني قبل التعاقد مع أي لاعب ما يضمن حقوق الجميع، علماً أن الموضوع المذكور مطبق في الخارج.

وتحدث رافع عن ناديه الأصلي “جرمانا”، فرأى أنه من الممكن أن ينافس ويتأهل إلى درجات متقدمة، إلا أن الموضوع لا يكون فقط بالكلام والأمنيات، لأن الأمور المادية أساس تطور الأندية، حيث إن أي نادٍ يلعب في الدرجة الممتازة بحاجة إلى أكثر 600 مليون ليرة كميزانية لضمان بقائه مع أندية الممتاز.

وعن إمكانية توجهه إلى التدريب أفصح رافع عن نيّته بإتباع دورات تدريب والعمل كمدرب في المستقبل لكن بعد أن يتأكد أنه غير قادر على العطاء في أرض الملعب.



يُشار إلى أن رافع بدأ مسيرته الكروية مع نادي المجد، وفي موسم 2005/2006 انتقل إلى نادي العربي الكويتي، وخاض العديد من التجارب الاحترافية في كل من أندية الوحدة السعودي وزاخو العراقي والنجمة اللبناني، ويلعب حالياً مع نادي الفتوّة، وتوّج بلقب هداف الدوري في خمسة مواسم، كما لعب مع المنتخب الوطني في الفترة ما بين 2006-2015 وأعلن اعتزاله اللعب دولياً في نهاية سنة 2015.

علي حسون