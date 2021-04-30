تشيلسي في ضيافة مانشستر سيتي والبارسا يرحل إلى فالنسيا

بعد جولة مشوقة من الأدوار الإقصائية للمسابقات الأوروبية، تفتتح اليوم منافسات أسبوع آخر من الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى، وأبرز مواجهاتها ستكون في مهد الكرة إنكلترا، حيث يخطف ملعب الاتحاد أضواء الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز عندما يستضيف قمة مباريات هذا الأسبوع بين المتصدر مانشستر سيتي وبين رابع الترتيب تشيلسي، مباراة بنكهة ثأرية وتكتيكية، ثأرية كون الفريقين التقيا قبل أسبوعين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي والفوز وقتها كان حليف الزرق بهدفين لواحد، وتكتيكية حيث تنتظر كل منهما مباراة من العيار الثقيل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال منتصف الأسبوع، ومع الفارق الكبير بين السيتزنز وأقرب ملاحقيه يتوقع أن يدخل مدرّب السماوي غوارديولا بتشكيلة بديلة، أما تشيلسي فلن يستطيع المغامرة في المباراة بشكل كامل، خاصة وأنه يريد الحفاظ على مركزه المؤهل للمسابقة الأوروبية في الموسم المقبل.

إيطالياً، ومع بقاء خمس جولات حتى نهاية الكالتشيو -هذه الجولة ضمناً- وابتعاد الإنتر في الصدارة أكثر فأكثر، يمنع على أي فرق الصدارة خسارة أي نقطة، فأتلانتا الثاني ونابولي الثالث ويوفنتوس الرابع وميلان الخامس متساوون بالنقاط وبتخلف بعضهم عن بعض بفارق الأهداف، وتنتظر بطل النسخ التسع السابقة يوفنتوس مباراة سهلة نسبياً أمام صاحب المركز الحادي عشر أودينيزي.

وفي إسبانيا يستضيف فالنسيا الرابع عشر فريق برشلونة المتصدر في قمة الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري، وسيحاول رفاق ميسي الاستمرار في سلسلة نتائجهم المميزة في الأسابيع الأخيرة، خاصةً وأن الأسبوع القادم يحمل معه مواجهتين قد تقرران اسم بطل المسابقة عندما يلتقي البارسا بملاحقه أتلتيكو مدريد وكذلك ريال مدريد الثالث بإشبيلية الرابع.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي الممتاز (الجولة 35)

مباريات اليوم: ليستر سيتي– نيوكاسل 10 مساءً.

مباريات الغد: ليدز يونايتد– توتنهام 2.30 ظهراً، شيفيلد- كريستال بالاس 5 عصراً، مانشستر سيتي– تشيلسي 7.30 مساءً، ليفربول– ساوثامبتون 10 مساءً.

مباريات الاحد: ولفرهامبتون– برايتون 2 ظهراً، أستون فيلا- مانشستر يونايتد 4 عصراً، وست هام– إيفرتون 6.30 عصراً، أرسنال- وست بروميتش ألبيون 9 مساءً.

مباريات الاثنين: فولهام– بيرنلي 10 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة 34)

مباريات الغد: هيلاس– سبيزيا 4 عصراً، كروتوني– إنتر 7 مساءً، ميلان– بنيفنتو 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: لاتسيو– جنوى 1.30 ظهراً، ساسولو– أتالانتا، نابولي– كالياري، بولونيا– فيورنتينا، 4 عصراً، أودينيزي– يوفنتوس 7 مساءً، سامبدوريا– روما 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: تورينو– بارما 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 34)

مباريات اليوم: سيلتا فيغو– ليفانتي 10 مساءً.

مباريات الغد: إيبار- ديبورتيفو ألافيس 3 ظهراً، إلتشي- أتلتيكو مدريد 5.15 عصراً، ويسكا- ريال سوسيداد 7.30 مساءً، ريال مدريد– أوساسونا 10 مساءً.

مباريات الأحد: بلد الوليد- ريال بيتيس 3 مساءً، فياريال– خيتافي 5.15 عصراً، غرناطة– قادش 7.30 مساءً، فالنسيا– برشلونة 10 مساءً.

مباريات الاثنين: إشبيلية- أتلتيك بلباو 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– هذه هي المباراة رقم 163 بين تشيلسي ومانشستر سيتي في جميع البطولات، حقق تشيلسي الفوز في 67 مباراة، مقابل 55 انتصاراً لمانشستر سيتي، بينما كان التعادل سيد الموقف في 39 لقاء بينهما، ويرجع آخر تعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1 إلى الدوري المحلي الإنجليزي لموسم 2015، إذ انتهت آخر 10 مباريات بين الفريقين بالفوز.

– يلتقي يوفنتوس واودينيزي في المواجهة رقم 53، حيث سبق والتقى الثنائي في 52 مواجهة، تمكن أبناء السيدة العجوز من الفوز في 36 مواجهة، وفاز اودينيزي في 9 مواجهات، وكان التعادل حليفهما في 7 مواجهات، أما أكبر انتصار حصل عليه يوفنتوس على نظيره فكان بسداسية مقابل هدفين عام 2017، فيما حصد فريق اودينيزي الفوز الأكبر بثلاثية نظيفة عام 1997.

– تواجه برشلونة وفالنسيا 171 مباراة في الدوري الإسباني، فاز فريق برشلونة في 84 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق فالنسيا 43 مباراة، وخيم التعادل بينهم على 44 مباراة، وسجل البارسا 321 هدفاً في شباك فالنسيا، بينما سجل البرتقالي 237 هدفاً في شباك برشلونة.