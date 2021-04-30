سبب غريب للمواجهة!

واجه سباح من نيوزيلندا زوجاً من حيتان الأوركا القاتلة وجهاً لوجه قبل أن يدرك أن الثنائي الفضولي يريد فقط أن يرحّب به، قبل أن ينزلقا سريعاً إلى الأسفل. وذكرت جريدة “ديلي ميل” البريطانية، أن ستيف موريس كان يغوص مع بعض الأصدقاء في خليج بلنتي بالقرب من مدينة بوينتاون في نيوزيلندا عندما اكتشف مجموعة من 8 حيتان الأوركا في مكان قريب. وظهرت الحيتان تحت الماء بينما أحدها في القمة يظهر فجأة على مرأى ومسمع السباح البالغ من العمر 46 عاماً ويحدق مباشرة به قبل أن ينزلق سريعاً بعيداً، حيث عاد الحوت القاتل بعد ذلك مع آخر وحلق الزوجان الفضوليان في المحيط لمراقبة ستيف.

وقال السباح :”إن اللقاء كان أفضل يوم وشيء كان يحلم به منذ أن بدأ السباحة، موضحاً أن حوت الأوركا كان قريباً للغاية على بعد حوالي متر، وأنه لم يكن يتوقع لقاء كهذا، حيث كان يحلم بتلك اللحظة”. وأضاف: “لم يكن لديّ أي خوف ولكني بالتأكيد أحترمها لأنها حيوانات برية قوية بعد كل شيء”، وأوضح: “في البداية عندما رأيت الاثنين ينفصلان عن بقية المجموعة كان الأمر مثيراً للقلق بعض الشيء، لكن عندما أدركت أنهم جاؤوا للتو لإلقاء التحية، استمتعت بالتجربة”. وقال إن أصدقاءه كانوا يشاهدون الأعضاء الآخرين في الكبسولة بينما كان يحوم مع حيتان الأوركا اللطيفة في المحيط. وأضاف: “لقد كنت أسبح في المحيط في المنطقة منذ حوالي 10 سنوات ولم أشاهد سوى حوت الأوركا مرتين من قبل، لكنني لم أقترب من هذا مطلقاً ولا قريباً”.

يُشار إلى أنه تنصّ لوائح حماية الثدييات البحرية لعام 1992 على أن مضايقة الثدييات البحرية أو إزعاجها أو جرحها أو قتلها يمكن أن يؤدي إلى عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامة تصل إلى 250 ألف دولار نيوزيلندي كحدّ أقصى.