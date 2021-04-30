عقد لاستثمار فندق سفير حمص بقيمة 3 مليارات ليرة

حمص- سمر محفوض

وقّع مجلس مدينة حمص مع الشركة العربية السورية للفنادق والسياحة عقداً لاستثمار فندق سفير حمص من قبل مجلس مدينة حمص ولمدة ثلاث سنوات بـ3 مليارات ليرة سورية، مليار عن كل سنة.

وأشار وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني إلى أن العقد يأتي في إطار توجيهات الحكومة بدعم الوحدات الإدارية والمجالس المحلية، وهو تعاون بين مجلس مدينة حمص وشركة مشتركة لوزارة السياحة مساهمة فيها، موضحاً أن عقد الاستثمار مدته ثلاث سنوات لكل سنة مليار ليرة، وهو مثال للتعاون بين القطاعين العام والمشترك والإسهام بتأمين إيرادات إضافية لمجلس مدينة حمص لتحسين واقع الخدمات، وليكون نقطة الانطلاق لمزيد من مشاريع الاستثمار السياحي بمرحلة إعادة الإعمار.

وأكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أن العقد يعتبر من الاستثمارات المهمّة في المدينة، خاصة وأن عائداته ستنعكس على تحسين الخدمات التي يقدّمها مجلس المدينة لتحسين واقع الخدمات المقدمة ضمن أحياء المدينة، ويشكل هذا الاستثمار مثالاً ناجحاً عن كيفية إدارة الاستثمارات بالوحدات الإدارية لرفع سوية الخدمات وتحقيق الاعتماد على الذات.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة م. نضال ماشفج إلى أن عقد الاستثمار سيبدأ من بداية العام القادم، وهو قصة نجاح منذ أكثر من 30 عاماً بين الشركة ومجلس مدينة حمص وليكون بادرة انطلاق لمزيد من مشاريع الاستثمار السياحي بحمص.

وأكد رئيس مجلس مدينة حمص م. عبد الله البواب أن مجلس المدينة يعمل على تحقيق مبدأ الإدارة المحلية وتأمين الإيرادات بشكل ذاتي من خلال مشاريع المجلس وعقد استثمار فندق السفير جزء من هذه المشاريع لزيادة إيرادات مجلس مدينة حمص.