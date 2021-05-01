اجتماع جديد في فيينا لاستكمال مسار العودة للاتفاق النووي

تجتمع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، مساء اليوم السبت، وذلك لمراجعة وتلخيص نتائج عمل اللجان الفنية الثلاث المكلفة بحث كيفية إزالة العقوبات الأميركية عن إيران وعودتها إلى التزامات الاتفاق النووي للعام 2015 في مجالات النووي والحظر والترتيبات التنفيذية على مستوى رؤساء الوفود.

اجتماع اللجنة تشارك فيه وفود إيران ومجموعة (4+1) وهي ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا، قبل عودة هذه الوفود إلى بلادها.

ووصف مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي مسار محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني بأنه “إيجابي ومرضٍ”، موضحاً أنه في حال سارت المحادثات بهذا الشكل فستشهد طهران تقدماً في المفاوضات.

وأكد واعظي أن اقتصاد بلاده ومعيشة الشعب الإيراني على “موعد مع أيام جديدة”، من خلال رفع العقوبات عن الشعب الإيراني.

من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي في بيان له أن نائب الأمين العام للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية التابعة له، إنريكي مورا، سيترأس اليوم اجتماعا حضوريا جديدا للجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة وتابع البيان: “المشاركون سيواصلون مشاوراتهم بشأن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

بدورها، أشادت موسكو بنتائج الاجتماع الذي عقد، يوم الخميس، في العاصمة النمساوية بين مسؤولين روس وأمیركيين بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، (وهو يترأس وفد موسكو في المباحثات) على حسابه في “تويتر” أن أطراف الاتفاق النووي ستستعرض في اجتماع اليوم “النتائج المرحلية” لمحادثاتها. كما أكد الدبلوماسي الروسي أن وفود الدول الأطراف في الاتفاق النووي عقدت اليوم لقاء غير رسمي مع وفد الولايات المتحدة التي انسحبت من الصفقة عام 2015، وذلك دون حضور الوفد الإيراني الذي لا يزال يرفض التفاوض مباشرة مع الجانب الأمريكي. وذكر أوليانوف أن اللقاء تطرق إلى بحث إمكانية استئناف الاتفاق النووي بالكامل، وشهد “تبادلا مفيدا لوجهات النظر”.

وقال المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف حول المحادثات بشأن الاتفاق إن “هناك كل الأسباب للتفاؤل الحذر وقريباً يمكن حذف كلمة الحذر”.