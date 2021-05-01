التعاقد مع 551 مسرحاً فرزوا إلى /72/ جهة عامة

حلب- البعث

عقدت لجنة الإشراف المركزية على مسابقة المسرّحين من خدمة العلم اجتماعاً موسعاً في مبنى محافظة حلب /القصر البلدي/ لمديري التنمية الإدارية بالجهات العامة، بهدف تتبع الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المسرّحين الذين نجحوا بالاختبارات السابقة والذين تمّ فرزهم إلى الجهات الحكومية، وحلّ المشكلات الناجمة عن تنفيذ العقود وتأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وجرى خلال الاجتماع نقاش معمّق بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات العامة، لتبسيط إجراءات التعاقد مع المسرّحين والبالغ عددهم في محافظة حلب /551/ من الفئة الثانية، تمّ فرزهم إلى /72/ جهة عامة ووحدة إدارية.

حضر الاجتماع معاون وزير التنمية الإدارية الدكتور حافظ بلال، ومعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد ملحان، ومدير التنمية الإدارية بمحافظة حلب محمد زهران.