السباحة بالماء البارد تعيق تطور مرض السكري

تتطلّب السباحة في الماء البارد قوة وشجاعة كبيرتين، فهي ليست مغرية للكثيرين ولكنها مفيدة جداً للصحة العامة. وتعيق السباحة في الماء البارد تطور مرض السكري من النوع 2 مع وجود تحسن ملحوظ لدى المرضى.

ويعتقد الدكتور ميخايل موسلي أن تعريض أجسادنا لكميات قليلة من الجهد وبطرق مدروسة مفيد جداً، وأوضح فوائد الاستحمام في الماء البارد قائلاً: تدريجياً، وبمرور الوقت، سوف تتكيّف وتنخفض استجابتك للضغط، وتصبح أكثر هدوءاً، وبحسب ما ذكره فإن هناك العديد من الفوائد للسباحة في الماء البارد منها حدوث بعض التغييرات في وظائف الدم والغدد الصماء، لأن نظام الغدد الصماء عبارة عن سلسلة من الغدد التي تنتج وتفرز الهرمونات التي يستخدمها الجسم لمجموعة واسعة من الوظائف، وتفيد الجهاز التنفسي حيث لوحظ عدد أقل من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، كما أنها تحسن اضطرابات المزاج والعافية العامة بعد السباحة في الماء البارد، وتؤثر تأثيراً إيجابياً على نظام القلب والأوعية الدموية، وعلى عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل الدهون والكوليسترول.